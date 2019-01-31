شكرا لقرائتكم خبر عن "محظوظ معاها".. اعرف ليام همسوورث قال إيه لمراته مايلى وهو بيتكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النجم العالمى ليام همسوورث وزوجته المطربة مايلى سايروس إحدى الحفلات الأسترالية المقامة فى الولايات المتحدة لتكريم الفنانين وبالطبع لكون ليام همسوورث أسترالى الأصل فكان من المؤكد تكريمه فى تلك الحفل.

وفى حوار مع مجلة Extra صرح الفنان عن حبه للنجمة مايلى سايروس وقال: "الزواج رائع وأنا محظوظ لكونى مع مايلى سايروس" وعن سؤاله عن فكرة الزواج وما الجديد فى علاقتهما قال: "الحياة بعد الزواج من مايلى سايروس لا يوجد بها اختلاف كبير حيث إننا سويًا منذ 10 سنوات".

نسب النجم العالمى ليام نجاحه أثناء تكريمه لزوجته مايلى سايروس وقال: "أشكر زوجتى الجميلة، فأنت ملاك جميل"، ما أثار الدهشة والصدمة لمايلى سايروس حين سماع هذا أمام الجماهير وكل المتواجدين بالحفل.