شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا المصرية تحيى الذكرى الـ44 لرحيل كوكب الشرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الذكرى الـ44 لرحيل أم كلثوم من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى المقام فى الثامنة مساء السبت 2 فبراير على مسرح الجمهورية.
يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال كوكب الشرق التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها غنى لى والورد جميل وجمال الدنيا ونصرة قوية لـ زكريا أحمد، افرح يا قلبى وليلى نهارى لـ رياض السنباطى، ما دام تحب ويا صباح الخير لـ محمد القصبجى وفات الميعاد لـ بليغ حمدى أداء نجمات الأوبرا للموسيقى العربية هند النحاس، رضوى سعيد، نهاد فتحى وحسناء .
يشار إلى أن دار الأوبرا المصرية خصصت عددًا من الفعاليات خلال شهر فبراير لإحياء ذكرى رحيل أم كلثوم التى تعد أحد أهم الشخصيات البارزة فى تاريخ الفنون المصرية والعربية وجزء أصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى .
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