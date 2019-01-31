فيديو| منتج مسلسل عمرو يوسف: "أنسب شخص لتقديم الأكشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المنتج ريمون مقار تفاصيل جديدة عن مسلسل الفنان عمرو يوسف الجديد، الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم.

وقال مقار، خلال لقائه في برنامج the insider" بالعربي"، الذي يعرض على شاشة دبي، إن المسلسل تدور أحداثه في إطار الأكشن، وأن هذا العمل مختلف تماما، وسيكون خطوة جيدة للشركة المنتجة وللفنان عمرو يوسف.

وأضاف المنتج: "الفنان عمرو يوسف هو أنسب شخص لهذا الورق، وهو يملك جماهيرية كبيرة ونجومية، وقدرة جسدية يستطيع بها أن يحقق الأكشن الموجود في المسلسل".

عمرو يوسف تعاقد منذ أيام مع شركة فنون مصر، للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز، على تقديم المسلسل في رمضان المقبل، لكنهما لم يكشفا عن اسمه حتى الآن.

يذكر أن الفنان عمرو يوسف قدم العام الماضي مسلسل "طايع"، الذي حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني، وشاركه البطولة عمرو عبد الجليل وصبا مبارك، وسهير المرشدي، وهو من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، ومن إخراج عمرو سلامة.