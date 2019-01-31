طلاق نجاتي شاشماز بطل "وادي الذئاب" بعد مرور سبع سنوات على زواجه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 03:02 صباحاً - يبدو أن الحظ الذي خان المممثل التركي الواسع الشعبية نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار فنياً بتوقف سلسلته الدرامية المشوقة "وادي الذئاب " بعد عرض أجزائها طيلة 12 عاماً، بدأ يخونه أيضاً في مطلع عام 2019 في حياته الخاصة. فبعد مرور سبع سنوات على زواجه من سيدة المجتمع ناجيهان إبنة العائلة المحافظة التي تزوجها حين كانت تصغره بنصف عمره وتبلغ "21 عاما" بحفل زفاف كبير عام 2012،وأثمر زواجهما طفلين جميلين، قرر نجاتي شاشماز بشكل مفاجىء للجميع أن يطلّق زوجته الصغيرة الجميلة ناجيهان. وكشف محاميه الخاص ببيان رسمي،أن زواج نجاتي وناجيهان واجه مشاكل وأزمات في الفترة الأخيرة،ولم تنجح جهود ناجيهان وشاشماز في إنقاذ زواجهما من أجل طفليهما الصغيرين "علي نادر" و"يوسف أمير" ،وأصبح الطلاق هو الحل النهائي للأزمة بينهما،فاختارا الطلاق لراحة الجميع.



ولم يصدر أي تعليق من نجاتي شاشماز مكتفياً ببيان محاميه الخاص لكافة وسائل الإعلام المحلية.



وقبل زواجه كان نجاتي شاشماز مرتبطاً بعلاقة عاطفية طويلة مع الممثلة التركية الجميلة نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران ثم انفصل عنها فجأة للزواج من فتاة أصغر منه بعقدين من الزمن،وفسر البعض ذلك لكونه إبن عائلة صوفية متدينة،وربما رفض أهله زواجه من ممثلة. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا انستقرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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