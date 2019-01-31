شاهد.. طرح برومو برنامج “حكايات لطيفة”

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 02:36 صباحاً -

طرحت قناة “DMC” برومو برنامج النجمة التونسية لطيفة، والذي يعرض على شاشة القناة ابتداءً من السابع من فبراير المقبل.

برنامج “حكايات لطيفة” تبلغ عدد حلقاته 13 حلقة، ويعرض الخميس من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً.

يذكر أن قناة “DMC” احتفلت في الرابع عشر من يناير الجاري بمرور عامين على انطلاقها، حيث انطلقت القناة العامة في 14 يناير عام 2017.