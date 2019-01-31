شاهد… احمد موسى : قطر ليست دولة عربية وقلوبنا مع اليابان في نهائي كأس اسيا!

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 02:36 صباحاً -

علق الإعلامي المصري أحمد موسى على هزيمة منتخب الإمارات من منتخب قطر برباعية نظيفة ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا، قائلا إنه كان يتمنى فوز منتخب الإمارات اليوم، مشيرا إلى أن اللقاء بين الفريقين لم يكن له علاقة بكرة القدم، والمنتخب القطري نجح في سرقة اللقاء على حد قوله.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الثلاثاء، أن “كان في غل كبير من اللاعيبة والاستوديو التحليلي، وعشان نبقى واضحين الإمارات ملاعبتش منتخب عربي النهاردة معظم اللاعيبة مجنسة.. وأنا هشجع اليابان في النهائي”.