محمود الليثي يتألق فى حفل زفاف بحضور النجوم.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
احتفل رجل الأعمال مصطفى عز الدين بزفافه على الآنسة سلمى مصطفى، في حفل زفاف كبير حضره عدد من نجوم الفن.
وشهد الحفل حضور المخرج إسماعيل فاروق، ومهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب وحرمه ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، والإعلامية دعاء عبد الخالق، وياسمين فهمي، والكاتبة ايه عز الدين، ورجل الأعمال شريف الشناوي، والفنان أحمد بجة.
وأحيا حفل الزفاف المطرب الشعبي محمود الليثي، والذي أشعل أجواء الحفل بباقة كبيرة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الحضور بالرقص والتصفيق.
وكان الفنان محمود الليثي قد شارك مؤخرا في حفل عيد ميلاد منظم الحفلات حسام خليل، والذي أقيم بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، الذين حرصوا على مشاركته فرحته بالرقص والغناء.
وكان من بين الحضور الفنان إيهاب توفيق، والفنان عصام كاريكا، والفنان محمود الليثى، والفنانتان الاستعراضيتان أوكسانا، وصوفينار.
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