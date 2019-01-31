ظهور نادر للفنان محمد رياض مع أشقائه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري محمد رياض جمهوره في صورة له مع أشقائه عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

رياض ظهر في الصورة مع شقيقته المحجبة حنان، وكان معه أيضا شقيقيه، وعكست الصورة مدى الشتبه بين وبينه أشقائه، وكذلك بينه وبين شقيقته.

جمهور الفنان المصري عبر عن إعجابه الشديد بالصورة، كما أعجب باللوك الجديد للفنان محمد رياض، والذي ظهر به من أجل مسلسل «قيد عائلي».

محمد رياض غير من جلده تماما بعدما قدم مؤخرا دور البلطجي من خلال مسلسل «رحيم»، مع الفنان ياسر جلال، نور، دينا، حسن حسني، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.

الفنان المصري يقوم حاليا بتصوير مسلسل «قيد عائلي»، ويشارك ببطولته ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعى وأحمد التهامى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ 45 حلقة.

رياض صرح من قبل أنه يقدم خلال المسلسل دور قاضي، وأنه يراهن على هذا الدور، كما يسعى لمفاجأة الجمهور.