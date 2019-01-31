بعد غياب عن الأضواء.. حنان شوقي تظهر في الجيم وتستعرض لياقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن الفنانة المصرية حنان شوقي انضمت مؤخرا إلى الفنانات اللاتي يحرصن على الذهاب إلى الجيم باستمرار.

حنان شوقي نشرت فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهرت فيه من داخل الجيم، حيث كانت تمارس بعض التمارين الرياضية التي برهنت على لياقتها.

حنان استطاعت خلال الفترة الماضية على فقد بعض وزنها الزائد، ولكن يبدو أنها مازالت تسعى لفقد المزيد من هذا الوزن لتبدو أكثر رشاقة.

الفنانة المصرية كان آخر عمل فني لها مسلسل «بيت السلايف» مع الفنانة بوسي، طارق صبري، منة فضالي، وعبير صبري، كما قدمت قبله مسلسل «ليالي الجلمية»، والذي لم يحقق نجاحا يذكر في الجزء السادس، والمسلسل الذي يسبقه كان «بيت الباشا» منذ 8 سنوات.

حنان شوقي من مواليد عام 1967، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أهم أعمالها: «البخيل وأنا، ليالي الحلمية، شارع المواردي، أبناء تحت الشمس، بيت الجمالية»، ومن الأفلام التي عملت بها: «أبو خطوة، البحر بيضحك ليه، يا تحب يا تقب، دماء على الأسفلت، بيت القاصرات».