لقاء العمالقة.. جورج وسوف يستضيف زياد الرحباني في منزله.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقبل النجم السوري جورج وسوف، الموسيقار اللبناني زياد الرحباني في منزله، بزيارة وصفها البعض بالتاريخية.

سلطان الطرب نشر مقطع فيديو يجمعه بنجل النجمة اللبنانية فيروز والموسيقار عاصي الرحباني، وكتب معلقاً عليه: «زياد شرّفني بزيارة وموسيقى زياد اخدتني لبعيد بالروح والفكر والقلب»، حيث توقع فانز النجم السوري أن يكون عمل فني مميز وراء هذه الزيارة.

يُذكر أن جورج وسوف كان قد فاجأ محبيه بطرح أغنية جديدة قبل انتهاء عام 2018 بأيام، بعنوان «ملكة جمال الروح»، كما صورها على طريقة الفيديو كليب، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي من كلمات محمود عبدالعزيز، وألحان أمجد العطافي، ومن إخراج جاد شويري.

جورج أيضاً طرح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «حال الجريح» من داخل مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، معلناً التبرع بإيرداتها عبر موقع يوتيوب لصالح مركز قلب الأطفال.