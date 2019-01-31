أول ظهور للمطربة الشعبية بوسي بعد الحكم بحبسها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجاهلت الفنانة المصرية بوسي التعليق على الحكم بحبسها 3 سنوات، والذي أصدرته محكمة جنح الهرم عليها غيابيا، حيث تمت إدانتها بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح طليقها.

وفي أول ظهور لها بعد الحكم، نشرت الفنانة المصرية مجموعة صور حديثة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، تألقت فيها بفستان أسود مزين برسومات لورود باللون الأحمر والأبيض.

عدد كبير من جمهور بوسي أكدوا أن نقشة فستانها تشبه إلى حد كبير نقشة القميص الذي ظهر به الفنان عمرو دياب، خلال إحيائه حفل رأس السنة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقد أثارت إطلالة دياب وقتها الكثير من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد عدد كبير منهم عن عدم إعجابهم بإطلالته، وطالبوا الشباب بعدم الاقتداء بالفنان المصري في ارتداء مثل هذا القميص.

وكانت محكمة جنح الهرم قد أصدرت حكما على بوسي غيابيا بالسجن 3 سنوات، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية إصدارها 11 شيكا بدون رصيد.

ويسعى فريق الفنانة المصرية القانوني لتقديم معارضة سريعة أمام المحكمة المختصة منعا لتنفيذ العقوبة على بوسي

يذكر أن محكمة جنح مستأنف النزهة كانت قد أصدرت حكما بقبول دعوى المطربة المصرية بوسي وإلغاء حكم حبسها 9 سنوات، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لطليقها، مع تغريمها بمبلغ 550 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه عن 11 قضية رفعت ضدها من قبل طليقها.

يذكر أن محكمة جنح النزهة، قد عاقبت الفنانة المصرية بوسي بالحبس 9 سنوات في 11 قضية بتهمة إصدارها بشيكات بدون رصيد.