وفاة والد النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي صباح ، الاربعاء 30 يناير الجاري، ادولف صليبا، والد النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا، وقد نعته الأخيرة بجملة مؤثرة كتبت فيها: «رح إشتقلك يا بيي».

متابعو ستيفاني ومحبيها واصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، حرصوا على تقديم التعازي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لها ولأسرتها الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.

ستيفاني اعلنت مواعيد تقبل العزاء ببيان رسمي جاء فيه: «قلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، ننعي إليكم والد المُمثلة ستيفاني صليبا حيث سيُحتفل بالصلاة لراحة نفس الفقيد يوم الخميس 31 كانون الثاني 2019 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة السيدة في مزيارة، ثمّ يُوارى الثرى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي يوم الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً. ويوم الجمعة 1 شباط في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً. كما تقبل التعازي يوم الأحد 3 شباط في قاعة كنيسة مار الياس الكبرى في أنطلياس من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً».

من ناحية أخرى، تشارك ستيفاني صليبا في المارثون الرمضاني المقبل في مسلسل «دقيقة صمت» أمام عابد فهد، كاريس بشار، خالد القيش، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري.