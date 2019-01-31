الموت يفجع الفنان أحمد رزق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن الفنان المصري أحمد زرق عن وفاة عمه محمود رفعت رزق، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك».
أحمد رزق كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الحبيب محمود رفعت رزق، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».
جمهور الفنان أحمد رزق دعا لعمه بالرحمة من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابه الخاص، ودعا له ولعائلته بالصبر.
ويشارك أحمد رزق حالياً فى بطولة فيلم “الممر” مع المخرج شريف عرفة، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، محمد الشرنوبى، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، أسماء أبو اليزيد، وآخرون، سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة ومقرر طرحه فى السينمات صيف هذا العام.
أحمد رزق يقوم خلال الفيلم بدور مصور صحفي، حيث يجسد من خلال كاميراته ما حدث خلال العملية حربية وقت حرب «الاستنزاف».
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