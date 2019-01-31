سلمت متعلقاتها وارتدت الجلابية البيضاء.. تفاصيل الليلة الأولى لميريهان حسين داخل السجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المصرية ميريهان حسين في تنفيذ الحكم الصادر ضدها في قضية كمين الهرم، بعدما قامت بتسليم نفسها إلى مديرية أمن الجيزة.

ميريهان دخلت سجن القناطر للنساء بعدما تم ترحيلها إلى هناك، وتم التعامل معها مثل غيرها من السجينات، وتم الحصول على كل متعلقاتها الشخصية وتسليمها للأمانات.

الفنانة المصرية تسلمت المتعلقات الخاصة بها وهي «جلابية بيضاء وبطانية»، كما انه تم إجراء عدد من الفحوصات الطبية لها كإجراء متبع قبل الدخول للسجن.

وذكرت عدد من المصادر داخل السجن أن الفنانة لم تقم بأي مشاحنات، وأنها التزمت بكافة التعليمات الموجهة إليها والتزمت الصمت.

كانت محكمة جنح مستأنف الهرم خففت الحكم على ميرهان بعد تقدمها باستئناف على حكم حبسها عامين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه، لاتهامها بالقيادة تحت تأثير الكحول، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم، لتقضي بحبسها لمدة أسبوعين.

تعود الواقعة للأول من مارس 2016، عندما ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على ميرهان حسين، عند مرورها بسيارتها بالهرم، واستوقفها كمين أمني لرؤية رخصة قيادتها، فوقعت مشادة كلامية بينها وبين ضباط الكمين، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة الهرم، وتحرير محضر لها بالواقعة.