شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو وهشام ماجد يبدآن تصوير أول مشاهدهم فى "اللعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ شيكو وهشام ماجد تصوير مشاهدهما ضمن أحدث مسلسل اللعبة بمدينة الشيخ زايد وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى. ويضم المسلسل نخبه كبيرة من النجوم بجانب شيكوو وهشام ماجد، ومنهم ؛ أحمد فتحى محمد ثروت مى كساب ميرنا جميل سامى مغاورى عارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

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