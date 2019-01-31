شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 شهور من استخدامه..اعرف جوليا روبرتس قالت ايه عن "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت نجمة الأوسكار الشهيرة جوليا روبرتس في استخدام موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" منذ سبعة أشهر تقريبًا وهو ما جعلها قريبة من محبيها ومعجبيه بشكل أكبر .
تحدثت جوليا البالغة من العمر 51 عاما بأنها تستمتع باستخدام "الانستجرام " ، لكنها "ليست مدمنة" مثل النجوم الآخرين.
أكدت جوليا روبرتس لـ " people " أنها كانت تتحدث مع احدي صديقاتها المقربات لتؤكد لها انه من الجيد أنها لا تشعر بالضغط أو المسؤولية ، و استكملت :" افعل كل ما استطيع عندما اتمكن لذلك الامر ممتع بالنسبة لي فلا اشعر وكأنه "عمل" ملتزمه به .
يذكر أن صفحة جوليا روبرتس تضم أكثر من 4.7 مليون شخص ، و قامت النجمة الشهيرة بنشر 98 صورة فقط علي صفحتها .
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