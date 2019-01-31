شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطرح أغنية "مانسيتك".. اعرف كلماتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان حسين الجسمى أغنية "مانسيتك" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان إسماعيل الفروجي و توزيع زيد عادل، وحصدت أكثر من 102 ألف مشاهده خلال أول ثلاث ساعات. وكلمات الأغنية: مانسيتك مانسيتك وانت تدري حتى قلبي صار بيتيك مانستيك من لقيتك من لقيتك كانت اسعد لحظة عندي من لقيتك انتى روحي وياهوة يقدر ينسى روحه انتى سري وشلون للعالم ابوحه انت وردة انت وردة ومن دمع عيني سقيتك ما نسيتك ما نسيتك يا حبيبي ما نسيتك ما نسيتك جيت متعني أشوفك وأفرح بملقااك اليه مانستيك لا تظن أقدر أعوفك حتى لو تبعد عليه عيوني ما تفارق طيوفك غالي أنت شقد عليه أنت روحي وياهو يقدر ينسى روحه أنت سري شلون للعالم أبوحه أنت وردة أنت وردة ومن دمع عيني سقيتك ما نسيتك ما نسيتك يا حبيبي ما نسيتك ما نستيك أنت حبي من البداية ويا حبيب الي ينسى حبه ما نسيتك أنت أول كلمة أنت قلبي ماينساها صعبه كلمة الحب والحنان عاشت بقلبي زماان أنت روحي ويا هو يقدر ينسى روحه أنت سري وشلون للعالم ابوحه ما نسيتك ما نسيتك يا حبيبي ما نسيتك يذكر أن أخر أغانى الفنان حسين الجسمى "أجا الليل" باللهجة العراقية عقب النجاح الجماهيرى الكبير الذى لاقى أغنيته الأولى "كلنا العراق"، كما شارك فى حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأسيوية، من خلال تقديمه أوبرت غنائى "زانها زايد" مع عيضة المنهالى وبلقيس.

كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمى يطرح أغنية "مانسيتك".. اعرف كلماتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.