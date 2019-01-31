محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، الأربعاء، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بدور عمرو دياب في مسلسل دينا الشربيني الجديد، ورحيل جيمس إنجرام صاحب "بايبي كوم تو مي"، وأسباب اعتذار أحمد سلامة عن المشاركة في "الملك لير"، ووفاة عم الفنان أحمد رزق، وغيرها.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| الصور الأولى لـ "فالنتينو" عادل إمام ودينا الشربيني تتعاون مع الهضبة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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