نوال الزغبي بفستان قصير ومنة فضالي بـ"بيجامة".. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي فستان أبيض قصير.

أمل بو شوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمكياج جذاب.

أحلام

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي فستان أسود كلاسيكي.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالبيجامة في أحد الفنادق الكبرى.

ميريام فارس

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تطل من شرفة أحد فنادق مدينة دبي الإماراتية.

بدرية طلبة

نشرت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق الأبيض والأسود.