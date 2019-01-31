في ذكرى رحيل سامح الباجوري.. تزوج من الراقصة دينا وفيدرا ورحل بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

كتب المخرج خيري بشارة على تتر فيلمه "حرب الفراولة"، إهداء لجيل جديد يتوقع أن يحطم السينما التقليدية المتحفظة، كان من بين هؤلاء هو المخرج الراحل سامح الباجوري.

لكن سامح الباجوري لم يحقق ذلك، فقد رحل وفي رصيده فيلمين إحداهما من إخراجه "كرسي في الكلوب" والثاني من تأليفه "الباشا".

وتحل ذكرى وفاة الفنان الراحل سامح الباجوري، اليوم الأربعاء، إذ توفى 30 يناير 2001، بينما ولد في 23 سبتمبر 1961، الذي درس في لوس أنجلوس.

تاريخه السينمائي

بدأ الباجوري حياته الفنية في 1988 مساعدًا للمخرج والسيناريست الكبير رأفت الميهي، من خلال فيلم "سمك لبن تمر هندي" للنجمين محمود عبد العزيز ومعالي زايد، وعمل معه مجددا في "سيداتي آنساتي" في عام 1989.

لكنه في عام 1990 عمل مخرجا مساعدا للمخرج طارق العريان في فيلم الإمبرطوار، من بطولة أحمد زكي ورغدة ومحمو حميدة.

الغريب في الأمر أن بعد 3 سنوات بدأ أولى خطواته المنفردة في عالم السينما لكن كسيناريست وليس مخرجا، إذ كتب قصة وسيناريو وحوار فيلم "الباشا"، لأحمد زكي، ومنى عبد الغني، ومحمود حميدة، وإخراجه طارق العريان.

وغاب بعدها الباجوري عن عالم السينما لمدة 8 سنوات، ثم أخيرا أخرج أول أعماله السينمائية "كرسي في الكلوب" في 2001، لمدحت صالح، ولوسي، لكنه رحل في العام نفسه بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

زوجتان في حياة سامح الباجوري

تزوج المخرج الراحل من الراقصة دينا وأنجب منها ابنيهما "علي"، ثم تزوج الفنانة الأردنية فرح "فيدرا"، وبعد علم دينا وقعت مشاكل كثيرة بينهما أدت إلى الطلاق.

وظلت المشاكل بين دينا وفيدرا مستمرة حتى بعد وفاة الباجوري، وظلا يتبدلا الاتهامات في البرامج حتى وقت كبير.

ومن بين أقوال دينا عن فيدرا ما قالته في برنامج "أنا والعسل" مع نيشان: " أّنها لا تحب الممثلة فيدرا لأنها تزوجت سامح وهي تعلم أنه متزوج، مشيرة إلى أنّ علاقتهما لم تكن جيدة خلال فترة زواجها بالباجوري.

وأضاف: "تصرفات فيدرا معايا مكنتش لطيفة، وكانت تحرض والدة سامح عليا".

بينما قالت فيدرا في برنامج "الحريم أسرار" مع أمير كرارة: " أنها لا تلقى السلام على ضرتها السابقة دينا بسبب هجومها المستمر عليها"، مشيرة إلى أن والدة سامح طردت دينا من المستشفى في فترة مرضه، لأنها لم ترض بهذه الزيجة، لكن كل منهما تحدثت عن الراحل بشكل جيد.

زواج فيدرا من شقيق سامح

بعد وفاة سامح الباجوري عام 2001، ارتبطت فيدرا عاطفيًا بشقيقه المخرج هادي الباجوري، وتزوجت منه بعد 3 سنوات من رحيل سامح، واستمرت العلاقة لعامين، ثم انفصلا في 2006.