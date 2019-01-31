شاهد.. مؤلف "نسر الصعيد" يخضع لعملية جراحية

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محمد عبدالمعطيكتب - أحمد أيوب:
نشر المؤلف محمد عبدالمعطي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له بعد خروجه من غرفة العمليات.
وأوضحت الصورة أن محمد عبدالمعطي أجرى عملية ،اليوم الأربعاء، في أحدالمستشفيات، وعلق على الصورة قائلًا: "الحمدلله رب العالمين، عملية بسيطة وجت سليمة، صحتكم أهم حاجة في حياتكم".
يذكر أن محمد عبدالمعطي شارك في
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