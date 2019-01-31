شاهد.. مؤلف "نسر الصعيد" يخضع لعملية جراحية

محمد عبدالمعطي

كتب - أحمد أيوب:

نشر المؤلف محمد عبدالمعطي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له بعد خروجه من غرفة العمليات.

وأوضحت الصورة أن محمد عبدالمعطي أجرى عملية ،اليوم الأربعاء، في أحد

المستشفيات، وعلق على الصورة قائلًا: "الحمدلله رب العالمين، عملية بسيطة وجت سليمة، صحتكم أهم حاجة في حياتكم".

يذكر أن محمد عبدالمعطي شارك في

أعمال كثيرة ومنها مسلسلات " نسر الصعيد، أرض جو، الأسطورة"، ويشارك هذا العام بمسلسل "حكايتي" الذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل.