سما المصري ضيفة الحلقة المقبلة من "قطعوا الرجالة"

سما المصري

كتب - أحمد أيوب:

نشرت قناة النهار، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، الإعلان التشويقي لحلقة الجمعة المقبلة من برنامج "قطعوا الرجالة"، وتستضيف فيها الإعلامية راغدة

شلهوب الفنانة سما المصري.

وتظهر في الإعلان التشويقي لمحات من حوار سما المصري في الحلقة، حول مواضيع مثل

صورها المثيرة على موقع Instagram، وهل تقصد نشرها بهدف إثارة الجدل، وسبب مشاكلها مع الرجال، وهل تواجه بعض المصاعب بسبب مظهرها.

يذكر أن يعرض البرنامج الساعة 10 مساء الجمعة على شاشة النهار.