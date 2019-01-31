- 1/2
- 2/2
نشرت قناة النهار، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، الإعلان التشويقي لحلقة الجمعة المقبلة من برنامج "قطعوا الرجالة"، وتستضيف فيها الإعلامية راغدةشلهوب الفنانة سما المصري.
وتظهر في الإعلان التشويقي لمحات من حوار سما المصري في الحلقة، حول مواضيع مثل
يذكر أن يعرض البرنامج الساعة 10 مساء الجمعة على شاشة النهار.
كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري ضيفة الحلقة المقبلة من "قطعوا الرجالة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.