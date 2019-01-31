ميرنا وليد - بيروت - إنتشر في الفترة الاخيرة فيديو لموكب سيارات قيل انه للفنان وديع الشيخ، واثار الفيديو جدلاً واسعاً، فتواصل موقع "الفن" مع مدير اعمال وديع الاعلامي غي أسود الذي قال ان هذه السيارات كانت ضمن موكب لوديع، الا انه لا يملكها هو، بل هي سيارات إستأجرها رجال اعمال قادمين من استراليا هم أصدقاء وديع وقرروا السير خلف سيارته.
أما عن الفيديو الثاني الذي إنتشر للفنان مجد موصللي، وقيل انه موجه لوديع الشيخ، وقدّر البعض ان يكون هناك خلاف بين الطرفين، قال غي ان الفيديو قديم منذ شهرين تقريباً فلا تعليق عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ما حقيقة إمتلاك وديع الشيخ لموكب سيارات وهل هو على خلاف مع مجد موصللي؟خاص الفن- تأكيداً... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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