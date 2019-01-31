خاص الفن- تأكيداً لما نشرناه.. عابد فهد يتعاقد على هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - تأكيداً لما نشرناه يوم الخميس الماضي عن التفاوض بين إحدى الشركات المنتجة في دمشق مع الممثل ​عابد فهد​ للعب دور البطولة في مسلسل "مسافة أمان" (أرض محروقة سابقاً)، وقع الممثل السوري عقد مشاركته وسيظهر بشكل مؤكد في هذا العمل الذي ألفته إيمان السعيد ويخرجه الليث حجو.

ووفقاً لمعلوماتنا فإن فهد سيلعب دور البطولة إلى جانب قيس الشيخ نجيب وكاريس بشار ونادين تحسين بيك وسلافة معمار.

ويعتبر العمل الجديد أول عمل يصوره فهد في دمشق منذ مشاركته في الجزء الثاني من "الولادة الخاصرة" عام 2013 مع المخرجة رشا شربتجي.

ويعد هذا العمل الثاني لفهد هذا الموسم بعد مسلسل "دقيقة صمت" من تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري.