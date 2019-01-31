خاص الفن- ملك جمال لبنان 2018 رامي عطا الله يطلق تحدي الثقة بالنفس

ميرنا وليد - بيروت - يستعد ملك جمال لبنان لعام 2018 رامي عطا الله لإطلاق تحد جديد عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعنوان تحدي الثقة بالنفس أو #selfconfidence_challenge بهدف تحفيز المتابعين على نشر صور عيوب ظاهرة فيهم ويسعون لإخفائها في الصور، وذلك بهدف التغلب عليها وتقبلها من خلال نشرها.
وسيطلق رامي عطا الله هذا التحدي من خلال إطلالة تلفزيونية يتحدّث فيها عن ظاهرة التنمّر المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكذلك للدفاع عن الأولاد الذين يتعرضون للتنمر والسخرية في المدارس.
يذكر أن ملك جمال لبنان شارك مؤخراً كموديل رئيسي في فيديو كليب أغنية الفنانة كاميليا ورد بعنوان "طيارة" ويعمل على تطوير مهاراته في التمثيل من خلال ورشات تدريبية.
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