خاص الفن- هذا ما توقعته رنا شميس للموسم الدرامي المقبل

ميرنا وليد - بيروت - تنشغل الممثلة السورية ​رنا شميس​ بالمشاركة في بعض لوحات مسلسل "ببساطة" مع المخرج سيف الدين سبيعي وإخراج وإشراف باسم ياخور، في وقت أنهت تصوير مشاهدها في مسلسل "ممالك النار" مع المخرج البريطاني بيتر ويبر، علماً أنها افتتحت موسمها الدرامي بالمشاركة في خماسية "غريزة أساسية" إحدى خماسيات مسلسل "عن الهوى والجوى" مع المخرج فادي سليم.

شميس قالت لموقع "الفن" إن الأعمال المصورة حتى الآن تدعني أتفاءل بمستوى الدراما السورية هذا العام، وأتوقع أن يكون الموسم الدرامي المقبل أحلى وأرقى من العام الماضي من ناحية الكم والنوع.

وأكدت أن الدراما السورية عائدة أقوى مما كانت، فالكبير يمرض ولا يموت، والدراما تراجعت قليلاً لكنها مازالت قائمة.