خاص الفن- داليدا خليل تعلّق على اللوك الجديد وسببه

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة داليدا خليل محبيها باللوك الجديد الذي ظهرت فيه بشعر مختلف تماماً عما تظهر به عادة.
وفي حديث سريع مع موقع "الفن"، اكدت داليدا أن هذا اللوك أرادت أن تظهر به بحلة جديدة خدمة للدور الجديد الذي تصوره في مسلسلها الرمضاني الجديد "أسود" إلى جانب الممثلين باسم مغنية وورد الخال.
وعبرت داليدا عن سعادتها بالتعليقات الايجابية التي تلقتها بعد ان كانت خائفة من التغيير.
وكانت قد نشرت داليدا خليل صورة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تكشف فيها عن لوك شخصيته في مسلسل "أسود" وهي فتاة إسمها كارين.
وبدت داليدا بملامح أجنبية وذات الشعر البني المحمرّ Copper مبدّلة لون شعرها السابق بعدما إعتمدت اللون الأسود في الفترة الماضية.
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