كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الأخير لفيلم “Madea Family Funeral”

متابعة-سنيار: أصدرت Lionsgate مقطعًا دعائيًا جديدًا لفيلمها الكوميدي القادم “A Madea Family Funeral” ، والتي تضم مشاهد جديدة مرحة من الفيلم.

في “A Madea Family Funeral”، يصبح لمّ الشمل العائلي البهيج كابوسًا مروعًا، حيث تسافر (ماديا) والعائلة إلى غابات جورجيا، حيث يجدون أنفسهم يخططون بشكل غير متوقع لإقامة جنازة قد تكشف عن أسرار عائلية سيئة.

جنازة Taleer Perry’s Madea Family هو الفيلم الثامن وسيكون الأخير من Tyler Perry الذي توزعه Lionsgate.

الفيلم من بطولة Cassi Davis، و Patrice Lovely و Tyler Perry، ومن المقرر أن يصل إلى دور العرض في 1 مارس.