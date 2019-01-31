أسماء مستعارة ينادي بها سرًا أفراد العائلة الملكية .. تعرّفوا عليها!

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 12:58 صباحاً -

مثلهم مثل أي أناس عاديين، يحرص أفراد العائلة الملكية في بريطانيا على التعامل مع بعضهم البعض بقدر من الدعابة والمرح في بعض الأوقات، لكسر حاجز الرسميات الذي يحاصرهم من كل اتجاه، إذ يلجؤوا لمناداة بعضهم البعض بأسماء مستعارة كصورة من صور التواصل والتعبير عن الحب والعاطفة المتبادلة فيما بينهم.واتضح على سبيل المثال أن كيت ميدلتون تنادي زوجها ويليام بـ”بولدي” Baldy بينما هو يناديها بـ “دود” Duchess of Do-Little.

وقال المصدر الملكي الذي كشف عن تلك الأسماء لصحيفة “ذا صن” إن أفراد العائلة الملكية لا يجيدون التواصل مع بعضهم البعض، لذا يلجؤون لطريقة الأسماء المستعارة كي يفعلوا ذلك، وتلك الأسماء المستعارة طريقة يحاولون إخراج العائلة بها من أجواء التوتر”.

وتابع هذا المصدر بقوله: “كما يميل أفراد الأسرة للتعامل بطريقة مشابهة لطريقة الأطفال، فهم يحبون الألعاب ويحبون إهداء بعضهم البعض هدايا من النوعية السخيفة، لكنهم يفعلون ذلك بحب ويظهرون مشاعرهم تجاه بعضهم البعض بكل صدق”.

وكشف هذا المصدر أيضاً عن أن الاسم المستعار الذي ظلت تُنادَى به الملكة فترة كبيرة من حياتها هو “ليليبيت” Lilibet، لكن يقال إن زوجها، الأمير فيليب، غيَّر هذا الاسم قبل بضع سنوات وأصبح يناديها بـ”سوسيج” Sausage. كما يناديها كثيرون بـ”ماما Mama ومن بين هؤلاء دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون.كما يناديها الأمير جورج، نجل ويليام وكيت، بـ “جان جان” Gan Gan، فيما يعتاد الأمير ويليام على مناداتها بـ”جاري” Gary؛ لأنه كان يعاني في نطق كلمة “جراني” granny أثناء طفولته، وكان من الأسهل عليه مناداتها بـ “جاري”.

كما يقال إن للأمير هاري حسابا سريا على فيسبوك باسم مستعار هو “سبايك ويلز” Spike Wells، وقد اختار هذا الاسم؛ لأنه كان يُنادَى في طفولته بـ”سبايك”.

ويقال كذلك إنه غِير متحمس للاسم الجديد الذي أطلقه عليه أصدقاء زوجته وهو “هازا” Hazza. ورغم انضمام ميغان ماركل حديثاً للعائلة، إلا أن ذلك لم يمنع حماها، الأمير تشارلز، من مناداتها باسم مستعار هو “تنغستين “Tungsten، كما ينادي تشارلز وزوجته الثانية، كاميلا، بعضهما سراً بـ”فريد وغلاديز”.