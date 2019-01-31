شيرين رضا بـ “اليشمك” في جلسة تصوير جديدة

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 12:58 صباحاً -

شاركت الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ متابعيها في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعدة صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها وبدت بلوك غريب ولافت إذ إنها وضعت على وجهها “اليشمك” باللون الأسود تدلى على شكل حبال وتزين بحبات من الخرز.

وكانت شيرين رضا لفتت الأنظار بعد أن رقصت على أغنية محمد رمضان “مافيا” ونشرت مقطع فيديو توثق هذه اللحظات.

إشارة إلى أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم الضيف، بطولة الفيلم خالد الصاوي، أحمد مالك، جميلة عوض، فيما يشارك ماجد الكدوانى، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي، كضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى.