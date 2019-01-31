مُنتج المسلسل الأمريكي "سوتس" يحسمُ أمر عودة ميغان ماركل للتمثيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدَ الشائعاتِ التي رافقت الإعلان عن الموسم التاسع والأخير من المسلسل الأمريكي القانوني "سوتس"، والتي أكّدت أن دوقة ساسيكس ميغان ماركل، ستحلُّ ضيفةً على الحلقة الأخيرة، يبدو أننا سنقول وداعًا للأبد لشخصية راشيل زين.

وكشف منتجُ المسلسل، آرون كورش، بأن ميغان ماركل لن تكون معهم في الموسم الأخير، حيثُ قال خلال مقابلةٍ صحفية لجمعية نقاد التلفزيون: "نحن لا نسعى في الوقت الحالي إلى مطالبة ميغان ماركل بمغادرة مركزها مع العائلة المالكة والانضمام إلينا. أحب ذلك، لكنني أعتقد أن نسبة حدوث ذلك قريبةٌ من الصفر".

وفي حديثه عن عودة الفنان باتريك جاي آدمز، الذي أدّى دور "مارك روس"، وتزوّجت منه ماركل في المسلسل، قال: "لقد تناقشت مع باتريك عندما قرّر المغادرة عن إمكانية عودته، وقررنا بأنه سيعود في حال كان الوقت مناسبًا، وكان مستعدًا لذلك"، وأضاف: "بدأنا للتو بكتابة موسمنا الأخير، لذا لا أعرف حتى الآن ما إذا كانت هناك حاجة إلى وجود شخصية مايك روس".

وتركت ميغان دورها في الدراما التلفزيونية قبل انضمامها إلى العائلة المالكة في عام 2018، وفي معرض حديثها عن ترك المسلسل بعد خطوبتها، قالت: "أنني الآن أفتح فصلاً جديدًا في حياتي".

وأضافت: "عملتُ على هذه الدراما التلفزيونية لمدة سبع سنوات، لذا فنحن محظوظون جدًا لأن نكون قادرين على الحصول على سلسلةٍ تلفزيونيةٍ استمرّت بنجاح طيلة تلك السنوات، لذا أشعر بالفخر حقًا للعمل الذي قمتُ به هناك".