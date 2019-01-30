اعتقال الشاعر العراقي صلاح الحرباوي بسبب قصيدة عن صدام حسين!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 11:41 مساءً -

صدر أمر اعتقال بحق شاعر عراقي يدعى صلاح الحرباوي، بسبب الرئيس الراحل صدام حسين.

وكشف مصدر أمني في شرطة محافظة ذي قار جنوبي العراق، لـ”العربية.نت” بأن أمرا قضائيا صدر بحق شاعر شعبي يدعى صلاح الحرباوي، لأنه ترحم على أيام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في إحدى المناسبات الشعرية.

وقال الحرباوي في قصيدته: “يا بو عدي أكرهك بس أحبك حيل چي تطب عالعايل لداره”، مقارنا بين الوضع العراقي السابق والحالي، فيما رأى البعض أن القصيدة تعطي دلالة على حالة الفقر والفساد التي تغرق فيها البلاد.

وأوضح حسين العتابي، من مدينة الناصرية أن القصة بدأت أثناء مهرجان تأبيني شعري، حين خرج الشاعر مفتتحا قصيدته بموضوع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المفاجئة للعراق، وعدم إعلام الحكومة العراقية والأحزاب مسبقا بالزيارة، مقارنا بين الوضع الحالي والوضع في عهد صدام.

وأوضح العتابي أن “مؤسسة شهداء ذي قار” رفعت دعوى قضائية ضد الحرباوي، وفق المادة 210 من القانون العراقي، التي تمنع تمجيد حزب البعث المحظور في العراق.

من جانبهم ذكر مقربون من الشاعر، تحفظوا على ذكر أسمائهم أن الشاعر لم يقصد التمجيد والترحم على صدام حسين، إنما المقارنة بين وضعين عاشهما العراقيون.

في سياق آخر، كانت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل قد نشرت عبر حساب منسوب لها، على “تويتر”، دعاء بصوت صدام حسين وهو تسجيل نادر يظهر لأول مرة، ولاقى تفاعلا واسعا من قبل النشطاء على مواقع التواصل.