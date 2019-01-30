شاهدوا.. مأذون يتعرض للضرب بعد شجار عنيف بين أهل العريس والعروس

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 11:41 مساءً -

في مشهد مضحك تعرض مأذون للضرب أثناء حضوره حفل زفاف لكتب الكتاب، بعد أن نشب شجار عنيف بين أهل العريس والعروس، بسبب منديل الفرح.



أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المأذون يجلس بين العريس ووالد العروسة، ويعقد كتب الكتاب ولحظة انتهائه انقض عليه مجموعة من الفتيات لخطف منديل الفرح.

ونشب بينهما عراك عندما حاول بعض الأشخاص من أهل العروس أخذ المنديل من أهل العريس، حيث انهالوا على المأذون الذي تفاجأ بالموقف، وكاد أن يسقط من فوق الكرسي.

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