نور الغندور تتورّطُ بعملية حقن فاشلة لشفتيها.. وتبحث عن طبيب تجميل محترف لعملية جديدة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 11:41 مساءً -

كشفت الفنانة المصرية، المقيمة بالكويت، نور الغندور، عن فشل عملية الحقن التي أجرتها لشفتيها، وهو ما اضطرها للقيام بتذويب الفيلر مرّة أخرى، مشيرةً، إلى أنّها تبحث عن طبيب تجميل محترف الآن لإجراء عملية جديدة.

وقالت “الغندور” في مقطع فيديو لها، عبر “سناب شات”: “لما سويت خشمي صار في مسافه بين خشمي وشفايفي مضايقتني.. المهم إيش راح أسوي، دوبت كل الفيلر اللي في شفايفي.. وأبي دكتور وايد شاطر وشغله وايد بسيط يعدلي شفايفي شوي”.



وتابعتْ: “لأنه دون ذكر أسماء رحت لدكتوري وسويت شفايفي ورجعت ذوبت الفيلر من شفايفي مرة ثانية.. ولما كنت في بيروت رحت لدكتور هو اللي ذوبلي الفيلر وقالي مي الجزار اللي مسويلك شفايفك.. الفيلر ما كان حلو لأنه كان مجرد إنه عبالي شفايفي فقط دون أي تناسق”.

وأضافتْ: “للأسف الدكتور كان وايد شاطر في بيروت لكن قالي إنه بعد ما دوبت الفيلر لازم استنى ٤ أيام.. لكن كنت رجعت للكويت.. فإذا تعرفون دكتور وايد شاطر وايد شغله دقيق ورقيق.. ابعتولي على الديركت.. غير كده ما تبعت”.

وكانت نور قد ردّتْ على اتّهامات بعض متابعيها لها، بتشويه شكلها بعمليات التّجميل، من خلال نشرها صورة، تقارن بين شكلها، قبل وبعد العملية، عبر حسابها الرسميّ على “سناب شات”.

وعلّقتْ على الصّورة، قائلة: “الناس اللي قالت حرام عليج ليش سويتي خشمج وخربتي شكلج.. تعالوا أبيكم بالسالفة”.