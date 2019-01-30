شاهدوا هيفا ماجيك: “أنا مثل القط بخرمش”.. وبحب التشليف وبحب الفجور

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 11:41 مساءً -

أعربت الفنانةُ هيفا ماجيك “المتحوّل الجنسي الشهير”، وشبيهةُ النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عن سعادتها بحرص جمهورها على شراء منتجاتها التجميلية، مؤكدةً أن كل ما تُعطيه للجمهور يكون بنظافة وطيبة قلب.

وأوضحت في مقطع فيديو عبر “سناب شات”، قائلةً إنّ كل من يعرفها عن قرب يعرف طيبة قلبها، لافتةً إلى أنها تحب شخصيتها عبر “سناب شات” مضيفةً: “بحب القوة اللي فيا وبحب التشليف وبحب الفجور اللي عندي إياه مثل القط بخرمش اللي يقرب من أولادي”.

وأشارت إلى أنها لا تُؤمن بالحسد، وتُؤمن فقط بأن الله هو الحامي، إضافةً إلى رضا والديها وأن رزقها الواسع بسبب والدها ووالدتها.

وحذّرت جمهورها في مدينة نابلس الفلسطينية من شراء “رموش”، تحمل اسمها وتباع بـ3 دولارات في الأسواق، مؤكدةً أنها “مضروبة”.

يُذكر أن الفنانةُ هيفا ماجيك، شبيهةُ النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، انتهت مؤخرًا من تصوير أول فيديو كليب لها ويحمل اسم “أنا مجنونة”.