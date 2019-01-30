ماغي بو غصن: “بدّك تنحف راسلني”.. وأحلام تُغرّد :مابدي انحف كيفي كيفي كيفي كيفي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 11:41 مساءً -

اعتاد النجوم في صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي تجاهل تعليقات باتت أشبه بـ”موضة متكاثرة” متعلّقة بـ”التنحيف والسبل للحصول على رشاقة استثنائية”.

ويبدو أنّ الممثلة ماغي بو غصن من هؤلاء الفنانين الذين لم يعودوا قادرين على احتمال هذه الظاهرة التي تلاحقهم فور نشر أي صورة أو فيديو أو حتى تعليق، الأمر الذي دفعها إلى التغريد في شكل طريف داعية إلى: “هجوم ممنهج وعنيف يستوجب أخذ الحيطة والحذر من “بدك تنحف راسلني” على جميع البوستات، يا خيي ما بدّي انحف خلاص”.

هذه التغريدة حازت إشادة سريعة من الفنانة أحلام التي سارعت وردّت عليها قائلة: “كأنك تتكلّمين بصوتي، فلنطلق حملة ضدهم نوديهم وراء الشمس، استني عليّ بس”، مضيفة: “لجأت إلى “الحظر” من دون فائدة، لا يتعبون على جميع تعليقاتي، “بدّك تنحف راسلني”، وأنا لا أريد أن أنحف”.