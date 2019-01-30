كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 11:41 مساءً -
تذمرت راكبة شقراء ، على طائرة تابعة لخطوط “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية بسبب جلوسها بين راكبين وصفتهما بـ “الخنازير” لأن وزنهم كبير جداً .
وواصلت المرأة صراخها ، قبل أن تنطلق الرحلة من لاس فيغاس إلى نيويورك ، قائلة : ” لا أعرف كيف سأقضي الأربع ساعات القادمة ، لقد سحقوني وأنا بينهم” .
وسخرت المرأة من الركاب : ” على الأقل سوف يبقوني دافئة” .
وقامت المرأة من مكانها وطالبت أحد الركاب الآخرين أن يعطيها المقعد المخصص له ويجلس مكانها ، وأخبرها بأنه لا يستطيع ذلك .
ويحاول الركاب الآخرين أن يجعلوا الراكبة تهدأ ، مشيرين إلى أن تصرفها غير صحيح وأنها أساءت للركاب الذين يجلسون بجانبها ، ولكنها تواصل السخرية قائلة : ” أنا أتناول السلطة ” .
وتلتفت الراكبة لشخص آخر يطالبها بأن تهدأ ، لترد عليه : ” “لماذا لا تحاول أن تجلس بين هذه الخنازير الكبيرة ؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مسافرة وسط راكبين ضخمين جداً على متن طائرة أمريكية وصفتهما بـ “الخنازير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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