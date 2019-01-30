شاهد: مسافرة وسط راكبين ضخمين جداً على متن طائرة أمريكية وصفتهما بـ “الخنازير”

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 11:41 مساءً -

تذمرت راكبة شقراء ، على طائرة تابعة لخطوط “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية بسبب جلوسها بين راكبين وصفتهما بـ “الخنازير” لأن وزنهم كبير جداً .

وواصلت المرأة صراخها ، قبل أن تنطلق الرحلة من لاس فيغاس إلى نيويورك ، قائلة : ” لا أعرف كيف سأقضي الأربع ساعات القادمة ، لقد سحقوني وأنا بينهم” .

وسخرت المرأة من الركاب : ” على الأقل سوف يبقوني دافئة” .

وقامت المرأة من مكانها وطالبت أحد الركاب الآخرين أن يعطيها المقعد المخصص له ويجلس مكانها ، وأخبرها بأنه لا يستطيع ذلك .

ويحاول الركاب الآخرين أن يجعلوا الراكبة تهدأ ، مشيرين إلى أن تصرفها غير صحيح وأنها أساءت للركاب الذين يجلسون بجانبها ، ولكنها تواصل السخرية قائلة : ” أنا أتناول السلطة ” .

وتلتفت الراكبة لشخص آخر يطالبها بأن تهدأ ، لترد عليه : ” “لماذا لا تحاول أن تجلس بين هذه الخنازير الكبيرة ؟”.