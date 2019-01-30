شاهدوا.. ردة فعل مضيفات طائرة تجاه راكب مخمور حاول الاعتداء عليهن

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 11:41 مساءً -

اضطرت طائرة روسية للهبوط الاضطرارى فى مدينة سوتشى بعد قيام راكب مخمور بإثارة بلبلة داخلها، أثناء رحلتها من مدينة سان بطرسبورج الروسية إلى أنطاليا التركية. ووفقاً لموقع “روسيا اليوم”، أظهر مقطع فيديو متداول طاقم الطائرة وهو يحاول السيطرة على تصرفات الراكب البالغ من العمر 33 عاما، بعد مهاجمته القائمين على الرحلة.

وقام عناصر الطاقم بوضع الرجل على الكرسى المخصص لهم بجانب باب الطائرة وربطه بحزام الأمان، لكنه استمر فى ضربهم مما اضطرهم لربط يديه أيضا.

وفور قطع الطائرة للرحلة وهبوطها اضطراريا فى مدينة سوتشى الروسية على البحر الأسود، ألقت الشرطة القبض على الراكب الذى أكدت الاختبارات الطبية الأولية أنه كان فى حالة سكر شديد.

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