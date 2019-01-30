تطورات جديدة في قضية زينة وشقيقتها مع النيابة العامة في دبي

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 11:41 مساءً -

أعادت محكمة الجنح في دبي قضية الممثلة زينة وشقيقتها مرة أخرى إلى النيابة العامة، بعد تقدم محامية الأسرة الأميركية من أصول مصرية بتقرير جديد بحق الطفلة.

وكانت المحامية عواطف محمد تقدمن في جلسة المحاكمة بتقرير طبي يثبت الاعتداء على الطفلة من جانب زينة وشقيقتها، مشيرة إلى أن النيابة تغاضت عن توجيه هذا الاتهام لزينة رغم وجود التقرير بحالة الطفلة المعتدي عليها.

وكشفت أن التقرير الطبي الخاص بالطفلة أثبت إصابتها بخدوش في الذراع الأيسر وتورم في الجهة اليمنى من الجبهة.

يذكر أن هذه الأزمة تعود الى شهر تموز 2018، حين كانت زينة متواجدة في دبي، وتشاجرت مع أسرة أميركية، هي وشقيقتها ياسمين التي كانت في حالة غضب شديدة. بسبب محاولة الإبنة في الأسرة تصويرها من دون إرادتها.