متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّر مصممُ الأزياء المصري بهيج حسين عن سعادته بعرض تصاميمه أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه المصمم الوحيد الذي حقّق ذلك. وقال في لقاءٍ خاصٍّ مع "فوشيا" إنه لا يهتم أبدًا بتصميم أزياء فنانة بعينها، ولكنه يقوم بعرض تصاميمه لجميع الفنانات، موضحًا أن الحالة الوحيدة التي يقوم فيها بالتصميم لفنانة معينة عندما يكون مشاركًا في عمل درامي ومسؤول عن أزيائها في المسلسل. وأعلن المصمم المصري بهيج حسين في فيديو "فوشيا" أسماء الفنانات اللاتي تربطه بهنّ علاقة صداقة ويتعامل دائمًا معهنّ.

كانت هذه تفاصيل خبر بهيج حسين: لست مصممًا لفنانة بعينها.. وهؤلاء النجمات يرتدينَ من أزيائي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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