أجملُ إطلالات سيلين ديون بأسبوع الموضة الباريسي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في السنوات الأخيرة، قامت نجمة البوب الفرنسية الشهيرة سيلين ديون بتغيير أسلوب أزيائها من النمط الكلاسيكي إلى نمط ستايل الشارع الجريء، فأصبحت إطلالاتها اليومية وفي مختلف المناسبات تتصدّر عناوين الصحف العالمية.

وبمناسبة أسبوع الهوت كوتور في باريس، حضرت المغنية العديد من العروض لأشهر العلامات، متألقةً بأكثر الإطلالات وفخامةً وجرأةً لتتصدّر قائمة النجمات الأكثر أناقةً في الصف الأمامي.

وخرجت المغنية في باريس مرتديةً بذلة جمبسوت جريئةً بأكتاف هندسية بارزة، وتميّز الكتف الأيسر بتطريزات بالخرز البرّاق، في حين أتت السترة بفتحة الصدر العارية وتم تغطيتها بشريط مستطيلي من القماش الشفاف، وتميّزت البذلة بأكمام طويلة، أمّا بالنسبة للأحذية اختارت النجمة زوجًا من بوت الكاحل من الجلد اللامع، تميّز بمقدّمة مدببة وكعب الخنجر ورباط الكاحل المُنمّق بالكريستال.

وأكملت ديون إطلالتها الجريئة بزوج من النظارات الشمسية الصغيرة بإطار مغطى بالكريستال وقبعة جلدية سوداء لامعة بطرحة شبكية سوداء حجبت وجهها.

وفي نفس اليوم، غيّرت النجمة زيّها بزيّ آخر أنيق يُبرز الأناقة الفرنسية التي تسري في دمائها، حيث ارتدت فستانًا دون أكمام مطبّع بالأزهار من مجموعة باتشيفا لما قبل خريف 2019 نسّقته مع سترة كارديغان مخملية خضراء.

وعلى قدميها، ارتدت ديون زوجًا من البوت الضيّق بطول الفخذ باللون البرغندي، مع زوج من النظارات الشمسية بعدسات عيون القط وقفازات شفافة منمّقة باللؤلؤ.

وفي يوم أمس غادرت ديون فندق كريتون في باريس مرتدية قميصًا أسود بياقة عالية وبنطلون من الساتان باللون الأسود وبقصة واسعة وأنهت إطلالتها بمعطف مميّز باللون الأحمر المتدرّج من أوسكار دي لارنتا.

ويبلغُ سعر هذا المعطف المصنوع من التول 3490 دولارًا، ويأتي بحزام على شكل ربطة بو سوداء مخملية كبيرة، وشملت إكسسواراتها الأخرى قفازات جلدية سوداء ونظارات شمسية كبيرة الحجم وزوجًا من الكعب المدبب باللون الأحمر الميتاليكي اللامع.