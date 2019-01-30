شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى تغنى مع هشام عباس لأول مرة فى "شريط كوكتيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل فرقة مسار إجبارى ضيفة على الفنان هشام عباس فى برنامجه "شرط كوكتيل" فى افتتاح أولى حلقات الموسم الثانى من البرنامج، على قناة الحياة، وذلك فى تمام العاشرة مساء غدٍ الخميس.

وتكشف الفرقة كواليس بدايات رحلتها الغنائية الممتدة لأكثر من دستة سنوات، وحكاوى عن ألبوماتها "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" وألبومها الأجدد "الألبوم"، مع حكايات عن تأثرها بأغنيات التسعينيات والموسيقى الكلاسيكية، كما تفاجأ عباس بتقديم أغاني الأطفال مثل "يلا بينا" لعفاف راضى، مع توليفة من أغنيات الزمن الجميل.

ويعتمد برنامج شريط كوكتيل فى تيمته على استضافة خليط متنوع من نجوم الغناء فى العالم العربى ممن يقدمون شريطًا غنائيًا من أشهر أغانيهم التى أثرت فى مشوارهم الفنى وحياتهم الشخصية، ويعرض عبر شاشة الحياة بشكل أسبوع مساء كل خميس.