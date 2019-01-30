شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تؤجل تصوير مشاهدها مع محمد رجب 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة ميرهان حسين لتصوير مشاهدها فى مسلسل "علامة استفهام" أمام النجم محمد رجب بعد خروجها من السجن عقب امتثالها لحكم المحكمة بقضاء فترة تصل إلى 11 يوما، مثلما أكد والدها فى تصريحات سابقة بأن مدة حبسها لن تزيد عن تلك الفترة وفقاً للقضية المنسوبة إليها والمعروفة بكمين الهرم..

ميرهان حسين تستعد أيضاً بجانب مسلسلها مع محمد رجب لاستئناف تصوير مشاهدها فى مسلسل قيد عائلى التي تشارك فيه برفقة عدد كبير من النجوم منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، ميريهان حسين، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، أميرة هانى، كارولين عزمى، كريم عبد الخالق، و عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين الشباب.