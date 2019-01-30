شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الصور الأولى لمسلسل "فالانتينو" للزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” الصور الأولى من مسلسل "فالانتينو"، للنجم الكبير عادل إمام، والذى انطلق تصويره صباح اليوم الأربعاء بعد تحضيرات استغرقت عدة أشهر، للمنافسة به خلال السباق الرمضانى المقبل، حيث تعاقدت مجموعة إعلام المصريين برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى على عرضه عبر قنواتها طوال أيام الشهر الكريم.

وجمعت مشاهد اليوم الأول بين الزعيم والفنانة دلال عبد العزيز، والتى تجسد دور زوجته الأولى، كما حرص مؤلف العمل أيمن بهجت قمر على التواجد فى يوم التصوير الأول، ويشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، منهم دلال عبد العزير - سامح حسين - طارق الابياري - محمد كيلاني - هدي المفتي - رانيا محمود ياسين - وفاء صادق - سليمان عيد - بدرية طلبة، من إخراج رامى إمام.

يذكر أن النجم الكبير عادل إمام خاض السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "عوالم خفية"، وشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، رانيا فريد شوقى، بشرى، هبة مجدى، أسامة عباس، وآخرون، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إمام.



كواليس مسلسل فالانتينو لعادل إمام (5)



كواليس مسلسل فالانتينو لعادل إمام (6)



كواليس مسلسل فالانتينو لعادل إمام (7)



كواليس مسلسل فالانتينو لعادل إمام (8)



كواليس مسلسل فالانتينو لعادل إمام (9)



كواليس مسلسل فالانتينو لعادل إمام (10)



كواليس مسلسل فالانتينو لعادل إمام (11)



كواليس مسلسل فالانتينو لعادل إمام (12)



كواليس مسلسل فالانتينو لعادل إمام (13)