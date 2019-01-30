خطيبة أحمد جمال تعلق على حملة "خليها تعنس": "مسيئة للفتيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية السعودية ديانا الخميس، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة تعلق بها علي حملة "خليها تعنس".

وقالت ديانا في تغريدتها: " أي نعم أنا ضد التكاليف المرتفعة للزواج وغلاء المهور المبالغ فيها التي تفرض على بعض الشباب المقبلين على الزواج".

وأضافت ديانا الخميس: " إلا إنني أرى أن حملة "خليها تعنس"، مسيئة للفتيات وخدش لحياء الذوق العام، فيجب علينا أن ننتقي العبارات والصياغة دون تجريح واستهتار بقيمة الغير".

يذكر أن الإعلامية ديانا الخميس احتفلت الأسابيع الماضية بخطبتها على المطرب المصري أحمد جمال.

