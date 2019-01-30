بينهم ستيفاني صليبا.. الموت يفجع ثلاث فنانين في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يوم عصيب شهدته أسر ثلاث فنانين في الوسط الفني، فقد غيب الموت ذوي ثلاثة من نجوم الوسط الفني.

ونرصد لكم في هذا التقرير وفيات أقارب أهل الفن اليوم.

ستيفاني صليبا

توفى -اليوم الأربعاء- أدولف صليبا والد الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، ونشرت إليان الحاج مديرة أعمال الممثلة اللبنانية خبر وفاة والد ستيفاني عبر حسابها الخاص على إنستجرام قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعي والد الغالية ستيفاني صليبا، السيد أدولف صليبا، المنتقل إلى رحمته صباح اليوم.. المسيح قام".

محمود عبدالغفار

أعلن الفنان محمود عبدالغفار خبر وفاة والدته -اليوم الأربعاء- عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب "عبدالغفار": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الآن أمي الغالية نسألكم الفاتحة والدعاء".

الفنان محمود عبدالغفار اشتهر بتقديم عدد من الأدوار الناجحة، منها شخصية الشاويش فرحات في فيلم "عسكر في المعسكر".

أحمد رزق

أعلن الفنان أحمد رزق، خبر وفاة عمه محمود رفعت رزق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الحبيب محمود رفعت رزق... برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".