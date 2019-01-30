صورة.. مؤلف "نسر الصعيد" يخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر المؤلف محمد عبدالمعطي صورة له بعد خروجه من غرفة العمليات، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأوضحت الصورة أن محمد عبدالمعطي أجرى عملية -اليوم الأربعاء- في أحد المستشفيات، وعلق على الصورة قائلًا: "الحمدلله رب العالمين، عملية بسيطة وجت سليمة، صحتكم أهم حاجة في حياتكم".

يذكر أن محمد عبدالمعطي شارك في أعمال كثيرة ومنها مسلسلات " نسر الصعيد، أرض جو، الأسطورة"، ويشارك هذا العام بمسلسل "حكايتي" الذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل.