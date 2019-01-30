محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر المؤلف محمد عبدالمعطي صورة له بعد خروجه من غرفة العمليات، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأوضحت الصورة أن محمد عبدالمعطي أجرى عملية -اليوم الأربعاء- في أحد المستشفيات، وعلق على الصورة قائلًا: "الحمدلله رب العالمين، عملية بسيطة وجت سليمة، صحتكم أهم حاجة في حياتكم".
يذكر أن محمد عبدالمعطي شارك في أعمال كثيرة ومنها مسلسلات " نسر الصعيد، أرض جو، الأسطورة"، ويشارك هذا العام بمسلسل "حكايتي" الذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. مؤلف "نسر الصعيد" يخضع لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.