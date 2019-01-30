الصور الأولى لعادل إمام ودلال عبدالعزيز من "فلانيتنو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلق صباح اليوم الأربعاء 30 يناير، تصوير مشاهد مسلسل "فلانتينو" بطولة "الزعيم" عادل إمام، إنتاج شركة ماجنوم للمنتجين هشام تحسين ورامي إمام.

وجمعت المشاهد الأولى بين بطلي العمل الفنان عادل إمام والفنانة دلال عبدالعزير، في واحد من الديكورات الرئيسية، وحرص على التواجد في أول يوم تصوير مؤلف العمل أيمن بهجت قمر والمنتج هشام تحسين.

"فلانيتنو" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم طارق الإبياري وهدى المفتي، ومن المقرر الإعلان قريبًا عن البطلة الثانية للمسلسل، الذي يخرجه المخرج رامي إمام.