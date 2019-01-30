بالصور.. انتهاء تصوير مسلسل "التابلت اللعين"

انتهى فريق عمل المسلسل الكوميدي "التابلت اللعين" من تصوير الجزء الأول منه اليوم الأربعاء، من بطولة شريف حمدي ومدحت تيخا ونرمين ماهر.
ويدور في إطار كوميدي لايت حول "تابلت" يسبب العديد من المشاكل بين أبطال العمل.
وتم تصويره على مدار مايقرب من 3 شهور، في أماكن متفرقة ما بين استوديو مصر وشوارع القاهرة وكافيهات وغيرها.
ومن المقرر أن يبدأ مخرج العمل أمجد نصار في مرحلة المونتاج والميكساج، بداية الأسبوع المقبل تمهيدا لعرضه
يذكر أن مسلسل "التابلت اللعين" من تأليف مهاب حسين، ومن إنتاج حسني محمود، إخراج أمجد نصار، وبطولة شريف حمدي ومدحت تيخا ونرمين ماهر ومحمد السعداوي وصوفيا ياسين وباهر الشافعي، كما يشارك بعض بعض الفنانين كضيوف شرف ومنهم أيمن قنديل، وأمال رمزي، ومحمود عامر، والممثل مراد فكري، والممثلة هدى بسيوني.
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