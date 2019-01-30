بالفيديو.. أنغام تكشف عن رأيها في صوت أحلام

أنغام واحلام كتب - أحمد أيوب: كشفت الفنانة أنغام، أثناء لقائها في برنامج "MBC" تريندنج، عن رأيها الشخصي في الفنانة الإماراتية أحلام. قائلة: "أنا أحب صوت أحلام، وصوتها من أجمل الأصوات العربية، الفنانة أحلام نجمة كبيرة في الخليج العربي". وأضافت بقولها: "أحلام صوت عظيم، أحب طريقة أدائها، ووقفتها وحضورها، وتعتبر أختي". ومؤخرًا أحيت الفنانة أنغام حفل زفاف في المملكة العربية السعودية وشاركتها الفنانة أحلام في "ديو" أثناء الحفل. يذكر أن الفنانة أنغام تقدم برنامجها الجديد "الزمن الجميل" لاكتشاف المواهب في 2 فبراير المقبل، المقرر عرضه على شاشة أبو ظبي الفضائية، ويشارك في لجنة التحكيم المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسماء لمنور.

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